Образовательный омбудсмен займется делом первоклассника, который отказался петь на русском

Глуховская школа № 3 попала в скандал из-за песни на русском языке. Фото: mapio.net

Алиса Ковалева из Глухова Сумской области и ее сын-первоклассник подверглись буллингу в школе из-за того, что публично противостояли учителям. Накануне ученик отказался петь русскоязычную песню на празднике, а мать попросила ее заменить.

Теперь Ковалева обратилась к образовательному омбудсмену, чтобы тот вмешался в ситуацию.

"Сын ходит в украинскую школу. Придя, рассказал, что для праздника ко Дню Святого Николая учат песню на русском языке "Лепим, лепим ком большой". Я обратилась к директору, что я не хочу, чтобы мой ребенок исполняла песни на русском языке. Директор ничего сказать не смог, тогда я, через депутата нашей общины, обратились в отдел образования. Оттуда по телефону просила директора, чтобы песню исключили из репертуара. Я не против русскоязычного населения, я против принуждения ребенка петь на том языке, на которым он не хочет. Ведь ему не дают выбор. Не хочешь с нами, то сиди отдельно. Никто не принимает во внимание, что ребенок в 1-м классе может даже не знать русского", - объясняет Ковалева.

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Праздник в школе вообще отменили. А женщину удалили из родительского чате в Viber.

"Учительница сообщила, что утренник отменили, потому что один из родителей против. Когда лично подошла и спросила почему, во всем обвинила меня и сказала, что не желает вообще со мной говорить. Это попытка учителя отомстить мне и моему сыну за нашу позицию. Хотят натравить весь класс, будто я ведьма, которая лишила детей праздника. Потом вообще удалили из чата, и я не в курсе новостей учебного процесса. Мне не сообщили о раздаче подарков детям. Все родители своим купили большие банки с конфетами и магнитом, а мой остался без. Дали шоколадку и несколько конфет, которые ему нельзя по состоянию здоровья. Учительница об этом знала. Представляете, что чувствовала 6-летний ребенок в это время. Да еще на странице школы в соцсети распространили искаженные факты и откровенную клевету на меня. Теперь хочу, чтобы администрация понесла ответственность за непедагогические поступки и извинилась перед моей семьей".

В школе обвинения женщины отрицают, назвав все неправдой. Указывают, что обучение и праздники проводят исключительно на украинском.

Ученики и студенты стали чаще жаловаться на язык преподавателя после перехода учебных заведений на дистанционное обучение. Это связывают с отсутствием контроля за работниками и администрациями учебных заведений и с сознательным игнорированием языкового законодательства.