Образовательный омбудсмен займется делом первоклассника, который отказался петь на русском

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 279
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 99
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3 Просмотров: 11763
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 702
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2556
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2160
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
3
3
27
4
7
Из Украины хотели вывезти уникальное издание &quot;Кобзаря&quot;
Из Украины хотели вывезти уникальное издание "Кобзаря"
В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
&quot;Котелевский коржик&quot; - наследник автентичной &quot;панянки&quot;. Мастерица создает съедобные произведения искусства
"Котелевский коржик" - наследник автентичной "панянки". Мастерица создает съедобные произведения искусства
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
Тысячи предпринимателей &quot;Налогового майдана&quot; пойдут на концерт &quot;95 квартала&quot;
Тысячи предпринимателей "Налогового майдана" пойдут на концерт "95 квартала"
Видео
Все видео
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Минцифры презентовало новый образовательный сериал
Минцифры презентовало новый образовательный сериал
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3 Просмотров: 11763
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 243
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1251
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1908
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 693
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 18:47

Образовательный омбудсмен займется делом первоклассника, который отказался петь на русском

  Комментировать
Образовательный омбудсмен займется делом первоклассника, который отказался петь на русском
Глуховская школа № 3 попала в скандал из-за песни на русском языке. Фото: mapio.net

Алиса Ковалева из Глухова Сумской области и ее сын-первоклассник подверглись буллингу в школе из-за того, что публично противостояли учителям. Накануне ученик отказался петь русскоязычную песню на празднике, а мать попросила ее заменить.

Теперь Ковалева обратилась к образовательному омбудсмену, чтобы тот вмешался в ситуацию.

"Сын ходит в украинскую школу. Придя, рассказал, что для праздника ко Дню Святого Николая учат песню на русском языке "Лепим, лепим ком большой". Я обратилась к директору, что я не хочу, чтобы мой ребенок исполняла песни на русском языке. Директор ничего сказать не смог, тогда я, через депутата нашей общины, обратились в отдел образования. Оттуда по телефону просила директора, чтобы песню исключили из репертуара. Я не против русскоязычного населения, я против принуждения ребенка петь на том языке, на которым он не хочет. Ведь ему не дают выбор. Не хочешь с нами, то сиди отдельно. Никто не принимает во внимание, что ребенок в 1-м классе может даже не знать русского", - объясняет Ковалева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задолжала в фонд класса: многодетной матери устроили травлю неуплаты долга в фонд класса.

Праздник в школе вообще отменили. А женщину удалили из родительского чате в Viber.

"Учительница сообщила, что утренник отменили, потому что один из родителей против. Когда лично подошла и спросила почему, во всем обвинила меня и сказала, что не желает вообще со мной говорить. Это попытка учителя отомстить мне и моему сыну за нашу позицию. Хотят натравить весь класс, будто я ведьма, которая лишила детей праздника. Потом вообще удалили из чата, и я не в курсе новостей учебного процесса. Мне не сообщили о раздаче подарков детям. Все родители своим купили большие банки с конфетами и магнитом, а мой остался без. Дали шоколадку и несколько конфет, которые ему нельзя по состоянию здоровья. Учительница об этом знала. Представляете, что чувствовала 6-летний ребенок в это время. Да еще на странице школы в соцсети распространили искаженные факты и откровенную клевету на меня. Теперь хочу, чтобы администрация понесла ответственность за непедагогические поступки и извинилась перед моей семьей".

В школе обвинения женщины отрицают, назвав все неправдой. Указывают, что обучение и праздники проводят исключительно на украинском.

Ученики и студенты стали чаще жаловаться на язык преподавателя после перехода учебных заведений на дистанционное обучение. Это связывают с отсутствием контроля за работниками и администрациями учебных заведений и с сознательным игнорированием языкового законодательства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Образовательный омбудсмен займется делом первоклассника, который отказался петь на русском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Испытали самолет "Илья Муромец"

Издали полный "Атлас мира" на украинском языке

Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 21843
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 3 Просмотров: 11763
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 9576
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 8127
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 7848
Общество
Michelin извинилась за приписывание борща к русской кухне
Michelin извинилась за приписывание борща к русской кухне Просмотров: 45
Создали базу с данными об украинских IT-компаниях
Создали базу с данными об украинских IT-компаниях Просмотров: 54
Гороскоп для Скорпиона на 2021 год: когда лучше искать новое жилье
Гороскоп для Скорпиона на 2021 год: когда лучше искать новое жилье
 Просмотров: 306
В Украине скоро состоится календарная реформа - эксперт
В Украине скоро состоится календарная реформа - эксперт
 Просмотров: 486
В харьковском университете нашли курсанток, которые танцевали под "Воровайок"
В харьковском университете нашли курсанток, которые танцевали под "Воровайок" 1 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
9
Зеленский снова бы выиграл выборы - опрос
3
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Усі брешуть
Голосов: 54555
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть