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среда, 25 ноября 2020 19:56

Во время дистанционного обучения ученики чаще жалуются на язык преподавания

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Во время дистанционного обучения ученики чаще жалуются на язык преподавания
К языковому омбудсмена начало поступать больше жалоб на язык преподавания. Фото: pexels.com

Ученики и студенты стали чаще жаловаться на язык преподавателя после перехода учебных заведений на дистанционное обучение.

"В Секретариат уполномоченного по защите государственного языка начало поступать значительно большее количество жалоб о нарушениях закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "в части применения государственного языка в образовательном процессе. К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения, количество таких случаев и форм самых нарушений поражает", - написал языковой омбудсмен Тарас Кремень в Facebook.

Он связывает нарушения с отсутствием контроля за работниками и администрациями учебных заведений и с сознательным игнорированием языкового законодательства.

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В соответствии со статьей 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком образовательного процесса на всех уровнях является украинский.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень требует от местных советов отменить решение о функционировании региональных языков. Уполномоченный по защите государственного языка обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой через суд отменить соответствующие решения.

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