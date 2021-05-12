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среда, 12 мая 2021 13:35

Обновили зоны карантина: две области остаются оранжевыми

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Почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. Сегодня туда перевели сразу шесть областей: Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

В оранжевой зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области, передает Министерство здравоохранения.

В этих двух областях запрещены:

- массовые мероприятия с участием более 20 человек;

- работа хостелов и туристических баз, кроме отелей;

- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

- прием новых смен в детские лагеря.

 

По уровню эпидемической опасности Киев и еще восемь областей соответствуют зеленой зоне.

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За последние сутки в Украине обнаружили 4538 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 129 073 украинца. Умерли 46 987 пациентов, из них 356 - за последние сутки. Выздоровели 1 797 136 пациентов, за последние сутки - 19 766.

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