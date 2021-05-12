Украина разрабатывает три вакцины против Covid-19: что известно

Вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина. Фото: pixabay.com

Украинский фонд исследований профинансировал на конкурсной основе разработку двух Covid-вакцин.

До сентября ученые будут проводить исследования в лабораторных условиях, заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Всего в Украине разрабатывают три Covid-препарата, передает "Сегодня".

"Институт биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный, разрабатывает вакцину, где белок Covid-19 выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очищение. Далее этот белок может быть доведен до лекарственной формы. Как рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат. По такой технологии производится вакцина против гепатита В, когда также берется белковая основа", - рассказал он.

Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина, который возглавляет академик Сергей Комисаренко.

"Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии. Результат ожидается на осень. Также этот институт выразил готовность разработать собственную мРНК-вакцину. Сейчас они ищут возможность, как это сделать, в частности, на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции" , - добавил Ляшко.

По его словам, еще одну вакцину разрабатывают негосударственные институты. Группа украинских ученых задекларировала нейтрализацию вируса на клеточном уровне, поэтому вскоре начнутся клинические испытания.

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В Украине завершилась третья волна коронавируса. Но Минздрав ожидает новое обострение болезни уже в июне. К увеличению количества больных приведут майские праздники.