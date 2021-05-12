Украина разрабатывает три вакцины против Covid-19: что известно

 
Ексклюзивы
1/5
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 189
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
Просмотров: 459
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 495
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 441
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 459
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1881
Путин зовет боевиков у Госдуму
Путин зовет боевиков у Госдуму
Просмотров: 720
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 4023
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
11
18
5
22
16
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице &quot;Від пацанки до панянки 5&quot;
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице "Від пацанки до панянки 5"
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Видео
Все видео
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Американский фрегат приплыл в Одессу
Американский фрегат приплыл в Одессу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1296
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 756
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 891
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1035
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 12:32

Украина разрабатывает три вакцины против Covid-19: что известно

  Комментировать
Украина разрабатывает три вакцины против Covid-19: что известно
Вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина. Фото: pixabay.com

Украинский фонд исследований профинансировал на конкурсной основе разработку двух Covid-вакцин.

До сентября ученые будут проводить исследования в лабораторных условиях, заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Всего в Украине разрабатывают три Covid-препарата, передает "Сегодня".

"Институт биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный, разрабатывает вакцину, где белок Covid-19 выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очищение. Далее этот белок может быть доведен до лекарственной формы. Как рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат. По такой технологии производится вакцина против гепатита В, когда также берется белковая основа", - рассказал он.

Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина, который возглавляет академик Сергей Комисаренко.

"Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии. Результат ожидается на осень. Также этот институт выразил готовность разработать собственную мРНК-вакцину. Сейчас они ищут возможность, как это сделать, в частности, на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции" , - добавил Ляшко.

По его словам, еще одну вакцину разрабатывают негосударственные институты. Группа украинских ученых задекларировала нейтрализацию вируса на клеточном уровне, поэтому вскоре начнутся клинические испытания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer

В Украине завершилась третья волна коронавируса. Но Минздрав ожидает новое обострение болезни уже в июне. К увеличению количества больных приведут майские праздники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина разрабатывает три вакцины против Covid-19: что известно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Чтобы сделать Луценко генпрокурором, меняли закон

Создали самое старое учебное заведение Европы

Хроническое состояние переросло в эпидемию

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Сняли блокаду города

День медсестры: родилась основоположница профессии

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 21690
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 9963
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7137
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 5292
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 4203
Общество
"Затащили в машину. Пригрозил ножом" - в столице прощаются с руководителем цыганского театра
"Затащили в машину. Пригрозил ножом" - в столице прощаются с руководителем цыганского театра
 Просмотров: 153
Когда ждать жары +30°С - синоптик назвала дату
Когда ждать жары +30°С - синоптик назвала дату Просмотров: 657
У каких знаков будут проблемы со здоровьем - медицинский гороскоп на 12 мая
У каких знаков будут проблемы со здоровьем - медицинский гороскоп на 12 мая
 Просмотров: 153
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
 Просмотров: 459
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 56202
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть