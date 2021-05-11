В Украине завершилась 3 волна Covid-19. Врачи готовятся к новой

Врачи ждут новой вспышки коронавируса. Фото: pixabay.com

В Украине завершилась третья волна коронавируса. Но Минздрав ожидает новое обострение болезни уже в июне.

К увеличению количества больных приведут майские праздники, сказала Gazeta.ua инфекционистка Ольга Кобевко.

"Мы готовимся к новому пику заболеваемости. В длительные выходные украинцы больше собирались компаниями. Проводили много мероприятий в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне именно для пожилых людей, которые в группе риска. Возможно, вспышка будет не по всем регионам, а в отдельных, где празднование были более массовыми".

Немало причин могут спровоцировать обострение Covid-19 летом.

"Когда теплеет, начинается сезон свадеб, устраивают гуляния. Все украинцы захотят где-то отдохнуть. Советовала бы не ехать за границу, а путешествовать по Украине и избегать массовых скоплений. Наверное, так и будет, потому что не все страны готовы пускать туристов и еще не вакцинированных, А у нас иммунизация довольно медленная", - сказала Кобевко.

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Во время выходных во многих областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.

"Причин на это может быть много. Главная - это выходные. Многие уехали на отдых, возможно, не все пункты прививок работали. Проблемой является малое количество вакцины, желающих привиться в разы больше. Чтобы ускорить темпы иммунизации против Covid-19, стоит убрать эти возрастные ограничения, а вакцинировать тех, кто хочет этого сейчас, без долгих ожиданий в очередях", - пояснил Gazeta.ua иммунолог Борис Донской.

В Украине нет красной зоны. В оранжевую попали восемь областей - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская. В желтой находится Киев и Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. За последнюю неделю инфицировалось на 20 тыс. человек меньше чем в предыдущую, а количество госпитализации уменьшилась почти на 5 тыс. больных. Сейчас в украинских больницах находится лишь около 29 тыс. пациентов с коронавирусом. Было 49 тыс.