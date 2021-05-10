Карантин в Украине: ни одного региона в красной зоне

В оранжевую зону попало восемь областей. В червону- одна. Фото: "Униан".

10 мая в ни одной области Украины не установлено красный уровень эпидемической опасности.

В оранжевую попало восемь областей - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская, передает Министерство здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила очередную партию вакцины Sinovac

В желтой - Киев и еще 16 областей - Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

С 24 февраля 2021-го в Украине действует модель адаптивного карантина. Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом принадлежат к разным зонам - красной, оранжевой, желтой и зеленой. В каждой из зон действуют определенные ограничения.

За сутки 9 мая в Украине подтвердили коронавирус в 2817 человек. Также зафиксировали 119 смертей, а 1414 больных оказались в больницах.