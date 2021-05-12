Как изменились коронавирусные цифры за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4538 новых больных коронавирусом. Из них детей - 180, медработников - 142.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях. Такие данные по состоянию на утро 12 мая сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 129 073 украинца. Умерли 46 987 пациентов, из них 356 - за последние сутки. Выздоровели 1 797 136 пациентов, за последние сутки - 19 766.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 627 случаев / 1217 прививок;

Винницкая область - 63 случая / 850 прививок;

Волынская область - 139 случаев / 467 прививок;

Днепропетровская область - 211 случаев / 1649 прививок;

Донецкая область - 356 случаев / 970 прививок;

Житомирская область - 60 случаев / 578 прививок;

Закарпатская - 12 случаев / 489 прививок;

Запорожская область - 275 случаев / 1190 прививок;

Ивано-Франковская область - 31 случай / 857 прививок;

Киевская область - 169 случаев / 619 прививок;

Кировоградская область - 52 случая / 458 прививок;

Луганская область - 199 случаев / 554 прививки;

Львовская область - 136 случаев / 1881 прививки;

Николаевская область - 132 случая / 851 прививки;

Одесская область - 150 случаев / 886 прививок;

Полтавская область - 380 случаев / 616 прививок;

Ровенская область - 471 случай / 514 прививок;

Сумская область - 58 случаев / 339 прививок;

Тернопольская область - 54 случая / 693 прививки;

Харьковская область - 345 случаев / 325 прививок;

Херсонская область - 31 случай / 50 прививок;

Хмельницкая область - 153 случая / 661 прививка;

Черкасская область - 304 случая / 591 прививка;

Черновицкая область - 65 случаев / 540 прививок;

Черниговская область - 65 случаев / 419 прививок.

Ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности. В оранжевую зону попало восемь областей - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская, передает Министерство здравоохранения. В желтую - Киев и еще 16 областей.