Как изменились коронавирусные цифры за последние сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 4538 новых больных коронавирусом. Из них детей - 180, медработников - 142.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях. Такие данные по состоянию на утро 12 мая сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 129 073 украинца. Умерли 46 987 пациентов, из них 356 - за последние сутки. Выздоровели 1 797 136 пациентов, за последние сутки - 19 766.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 627 случаев / 1217 прививок;
Винницкая область - 63 случая / 850 прививок;
Волынская область - 139 случаев / 467 прививок;
Днепропетровская область - 211 случаев / 1649 прививок;
Донецкая область - 356 случаев / 970 прививок;
Житомирская область - 60 случаев / 578 прививок;
Закарпатская - 12 случаев / 489 прививок;
Запорожская область - 275 случаев / 1190 прививок;
Ивано-Франковская область - 31 случай / 857 прививок;
Киевская область - 169 случаев / 619 прививок;
Кировоградская область - 52 случая / 458 прививок;
Луганская область - 199 случаев / 554 прививки;
Львовская область - 136 случаев / 1881 прививки;
Николаевская область - 132 случая / 851 прививки;
Одесская область - 150 случаев / 886 прививок;
Полтавская область - 380 случаев / 616 прививок;
Ровенская область - 471 случай / 514 прививок;
Сумская область - 58 случаев / 339 прививок;
Тернопольская область - 54 случая / 693 прививки;
Харьковская область - 345 случаев / 325 прививок;
Херсонская область - 31 случай / 50 прививок;
Хмельницкая область - 153 случая / 661 прививка;
Черкасская область - 304 случая / 591 прививка;
Черновицкая область - 65 случаев / 540 прививок;
Черниговская область - 65 случаев / 419 прививок.
Ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности. В оранжевую зону попало восемь областей - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская, передает Министерство здравоохранения. В желтую - Киев и еще 16 областей.
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