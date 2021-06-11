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пятница, 11 июня 2021 15:06

Обновили требования к детским лагерям: новые запреты

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Обновили требования к детским лагерям: новые запреты
Визиты родителей с целью посещения попали под запрет. Фото: pixabay.com

В Украине обновили требования к учреждениям детского оздоровления и отдыха на период карантина.

Рекомендуют принимать детей, проживающих в пределах региона, где расположены такие заведения, говорится в постановлении главного государственного санврача.

"Транспортировка детей в лагерь должна осуществляться организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом. Допускается транспортировка родителями собственным автомобилем. Перед посадкой в транспорт все члены группы должны пройти температурный скрининг. Люди с температурой тела выше 37,2°C или с признаками респираторных заболеваний, к посадке не допускаются. Использование масок или респираторов при перевозке является обязательным", - говорится в постановлении.

Во время перевозки следует обеспечить соблюдение расстояния между водителем и членами экипажа или наличие физических барьеров (пластиковая перегородка между водителем и пассажирами). При перевозке железнодорожным транспортом в вагоне запрещено присутствие посторонних лиц.

Размещение детей в комнатах корпусов заведения должно осуществляться из расчета не менее 5 кв. м на одного ребенка с обеспечением дистанции между спальными местами. Вход и пребывание родителей в заведении разрешается при условии использования средств индивидуальной защиты, после проведения термометрии и предварительного согласования соответствующих действий с руководителем учреждения. Визиты с целью посещения попали под запрет.

На период карантина в лагерях запрещается:

- использование многоразовых полотенец после мытья рук;

- использование мягких игрушек;

- проведение родительских дней;

- проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и мероприятий с участием приглашенных лиц.

Рекомендуют максимально ограничить количество детей в отрядах. Ограничить занятия и игры, предполагающие непосредственный физический контакт между детьми и персоналом, а также требующие многоразового использования дополнительного инвентаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, будут ли работать летом пришкольные лагеря

В летний период 2021 года детские оздоровительные лагеря будут работать по прошлогодним правилам. В 2020 году летние лагеря работали в "более сложной эпидобстановке", заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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11
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