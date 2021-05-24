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понедельник, 24 мая 2021 15:38

Сообщили, как этим летом будут работать детские лагеря

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Сообщили, как этим летом будут работать детские лагеря
Остаются правила прошлого года. Фото: pixabay.com

В летний период 2021 года детские оздоровительные лагеря будут работать по прошлогодним правилам.

В 2020 году летние лагеря работали в "более сложной эпидобстановке", сообщил в понедельник министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Детские лагеря будут работать. Постановление, которое регулирует оздоровительный процесс, остается действующим. Остаются правила 2020 года. В прошлом году обстановка была сложнее, было больше красных зон, где нельзя было организовывать лагеря и откуда нельзя было привозить детей", - сказал он.

По словам Ляшко, в текущем году ситуация стабильная.

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Психолог центра детского и семейного развития "Атма" Александр Негода рассказал, как родителям помочь ребенку освоить новые виды деятельности и стать более ответственным.

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