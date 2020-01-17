"Обломки разбирали на металлолом, а нас не пустили" - руководитель экспертной группы о расследованию сбивания самолета МАУ

Группа украинских специалистов работает на месте падения самолета МАУ в Иране. Фото: ТСН

Обломки сбитого Boeing 737 иранцы разбирали на металлолом и сувениры, а остатки летательного аппарата просто свернули бульдозером.

Подробности о работе группы по расследованию катастрофы самолета МАУ в Тегеране рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин.

По его словам, группа украинских экспертов вылетела вечером 8 января. На следующий день работы не удалось начать через короткий рабочий день по местному времени. Полноценный доступ к останков воздушного судна украинцы получили лишь 10 января.

"Предоставили возможность посмотреть на останки самолета, сказали, что они лежат в ангаре. Ангар оказался, когда мы туда приехали в конце дня это просто куча бульдозером обращенных обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего не понятно, но они работают только до четырех часов по местному времени, поэтому мы были ограничены временем ", - рассказал Рувин.

На следующий день группе удалось осмотреть территорию падения "Боинга".

"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа - иранцев, собирали остатки, вещи, обломки - кто сдавал на металлолом, кто себе на память принимал", - отметил эксперт.

После этого 10 января украинская группа начала работать над обломками и попыталась полностью реконструировать самолет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По самолету МАУ выпустили две ракеты: появилось новое видео

"Когда мы все разложили, мы увидели: нижняя часть самолета вообще отсутствует, также отсутствует кабина. Кабина нам потом довезли, кусочек передней части ... еще отсутствовали кресла. Ни кресла, где хранились обломки, мы не нашли", - подчеркнул он .

По его словам, через некоторое время был найден четыре пассажирских кресла, а на личных вещах нашли следы от разрушительных элементов.

"Нам тогда стало понятно, что произошло, как случилось, каким образом. Это было 10 числа, уже была ночь .... и мы при свете уже прожекторов нашли места, где мы увидели действие разрушительных элементов, ракеты. Представители иранских властей увидели, приехали очень много машин с представителями, посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали завтра будем разбирать ", - рассказал Рувин.

На следующий день, по предварительной договоренности, украинским экспертам должны были дать доступ к обломкам. Однако утром они получили отказ. В этот момент иранские власти официально признала, что самолет был сбит ракетой.

Черные ящики самолета остались в Иране, их пока не выдают украинской стороне. Они повреждены, но информацию получить из них можно.

"У них соответствующего оладнання нет, поэтому они будут определяться, где будут расшифровывать. У нас есть все необходимое, чтобы расшифровать информацию. И главное - есть такие специалисты и опыт", - сказал Рувин.

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.