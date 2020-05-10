"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой

Военные проникли трогательным поздравлением. Фото: Виталий Рудковский

Украинские защитники с передовой поздравили своих мам с Днем матери. В этом году его отмечают в воскресенье, 10 мая.

Трогательное поздравление размещено на Facebook-странице "93-я ОМБр "Холодный Яр".

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На видео бойцы разного возраста приветствуют своих мам, делятся трогательными воспоминаниями, связанными с ними и обещают вернуться живыми и здоровыми, а также говорят им слова любви. Желают мира и побольше радостных дней.

Сегодня в Украине и мире празднуют День матери. Его отмечают каждое второе воскресенье мая. В и этот день поздравляют матерей беременных женщин - будущих мам. Мужчины поздравляют своих жен, с которыми вместе воспитывают детей.