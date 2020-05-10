Мир отмечает День матери: история праздника

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Сегодня в Украине и мире празднуют День матери. Его отмечают каждое второе воскресенье мая. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин - будущих мам. Мужчины поздравляют своих жен, с которыми вместе воспитывают детей.

Этот день - повод выразить маме уважение и благодарность за ее самопожертвование, любовь и преданность.

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История праздника

Праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать этот день как день единства матерей в борьбе за мир. Но подобная концепция не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала трогательные письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. Через 4 года, в 1914-м, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

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После завершения Первой мировой войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах. Сегодня День матери отмечается в 85 странах мира.

Украинцы тоже присоединились к празднованию Дня матери, и произошло это в 1928 году, правда не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, праздник матери вернулся в Украину. А с 1999 года празднование установили на официальном уровне.

Компания Google поздравила всех матерей с праздником креативным праздничным дудлом. В этот день пользователи могут самостоятельно создать поздравительную открытку для самых близких женщин.