"Благодарите их каждый день" - Зеленский трогательно поздравил матерей

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4500
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 621
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3195
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2484
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1944
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
13
11
4
8
5
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Видео
Все видео
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 621
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3195
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1773
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3825
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 504
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
воскресенье, 10 мая 2020 13:35

"Благодарите их каждый день" - Зеленский трогательно поздравил матерей

  Комментировать
&quot;Благодарите их каждый день&quot; - Зеленский трогательно поздравил матерей
Зеленский написал трогательное поздравление для матерей. Фото: 34.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери.

"Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми!" - написал глава государства в Facebook.

Зеленский отметил, что мамы отдают своим детям все силы без остатка от первого их дыхания, и даже когда обижаются - продолжают их любить. И только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядели украинские матери в начале ХХ века: фотоальбом

"Звоните своей маме каждый день! Скажите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день!" - призвал президент.

Он поблагодарил свою мать Римму Владимировну и жену Елену: "Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире".

Сегодня в Украине и мире празднуют День матери. Его отмечают каждое второе воскресенье мая. В и этот день поздравляют матерей беременных женщин - будущих мам. Мужчины поздравляют своих жен, с которыми вместе воспитывают детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Благодарите их каждый день" - Зеленский трогательно поздравил матерей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Эйнштейна раскритиковали

Самое читаемое
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 15435
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 10476
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 7 Просмотров: 10269
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина 2 Просмотров: 6237
Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства
Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства
15
 Просмотров: 5778
Общество
Ослабление карантина: Минздрав утвердил рекомендации для учреждений
Ослабление карантина: Минздрав утвердил рекомендации для учреждений Просмотров: 63
МИД объяснил ситуацию с выпуском украинцев за границу
МИД объяснил ситуацию с выпуском украинцев за границу Просмотров: 234
Сколько украинцев погибли в пожарах: шокирующие данные
Сколько украинцев погибли в пожарах: шокирующие данные Просмотров: 72
Эйнштейна раскритиковали
Эйнштейна раскритиковали
 Просмотров: 189
Погода: на начало недели обещают град
Погода: на начало недели обещают град Просмотров: 342
Больше всего комментируют
7
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
4
В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР
3
Зеленский ответил Грузии: Саакашвили - гражданин Украины
3
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
2
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Голосов: 51186
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua