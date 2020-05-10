"Благодарите их каждый день" - Зеленский трогательно поздравил матерей

Зеленский написал трогательное поздравление для матерей. Фото: 34.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери.

"Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми!" - написал глава государства в Facebook.

Зеленский отметил, что мамы отдают своим детям все силы без остатка от первого их дыхания, и даже когда обижаются - продолжают их любить. И только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство.

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"Звоните своей маме каждый день! Скажите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день!" - призвал президент.

Он поблагодарил свою мать Римму Владимировну и жену Елену: "Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире".

Сегодня в Украине и мире празднуют День матери. Его отмечают каждое второе воскресенье мая. В и этот день поздравляют матерей беременных женщин - будущих мам. Мужчины поздравляют своих жен, с которыми вместе воспитывают детей.