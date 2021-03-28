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воскресенье, 28 марта 2021 19:28

"Обеды за счет работодателя и низкий уровень коррупции" - украинка назвала плюсы и минусы работы в Дании
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В Дании рабочая неделя длится 37 часов
Фото: may_in_denmark
В Дании рабочая неделя длится 37 часов
В Дании рабочая неделя длится 37 часов
В Дании рабочая неделя длится 37 часов
В Дании рабочая неделя длится 37 часов

Киевлянка Майя Заховайко шесть лет назад переехала в Копенгаген. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни в стране, работе и интересных нюансах. Говорит, что кроме плюсов жизни в стране там есть немало минусов. Майя говорит, что быть мигрантом в Дании сложнее, чем в соседней Щвеции или Германии.

"Законодательство для иностранцев (не из ЕС) в Дании настолько жесткое, что можно прожить 20 лет и не получить постоянный вид на жительство, не говоря уже о паспорте.

Нужно сдавать языковой экзамен для гражданства - тест на знание культуры. Для резидентсва нужно работать минимум 3,5 года на полный контракт - 37 часов в неделю. Частичная занятость, фриланс, обучение, волонтерство не считается. Только налоги, только хардкор", - говорит Майя.

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В Дании одни из самых высоких налогов в Европе, но и минимальная з/п - тоже ничего сравнению 110 датских крон - примерно 14 евро. Средняя з / п в месяц в Копенагене составляет около 21280 крон (после налогов). Это 2860 евро.

"Лично знаю двух наших программистов, которые вернулись домой, потому что зарабатывают в Киеве или Львове значительно больше, если сравнить налоги, аренду за жилье и цены на продукты", - говорит Майя.

Низкий уровень коррупции. Это означает, что вам не будут платить в конверте, а работодатель не "кинет", даже если вы проработали месяц.

"37-часовая рабочая неделя. В Дании сбалансированный принцип: работа-дом. После 16: 00 в офисах уже почти никого нет. А-касса. Сначала платишь минимум полгода в" кассу", а в случае увольнения будешь иметь выплаты до двух лет. Раньше было целых 7 лет. Многие фирмы предлагают обеды. Цена для рабочих относительно невысока. Плоская система. Это когда нет совкового "я начальник, ты - дурак", "дедовщины" и иерархии. Все могут внести предложения или критику", - добавляет украинка.

В Дании нет"серого трудоустройства". Только легальная работа.

"Трудно получить работу без датского языка. Да, парадокс, все говорят по-английски, но если вы не приглашенный инженер или опять таки айтишник, конкуренцию с местными вы, вероятно, проиграете. Ну разве что кто-то замолвит слово. Желательно-датской. Есть даже такая поговорка: датчане доверяют датчанам", - добавляет Майя.

Наталья Сонмеж, живущая в Турции, рассказала о зарплатах в Турции. В частности, учителя и врачи здесь неплохо зарабатывают в отличие от украинских коллег.

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