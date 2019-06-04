Объяснили, почему Кучма вернулся в Контактную группу по Донбассу

Политолог Петр Олещук: Контактная группа выполняет специфические задачи и, в первую очередь, должна контактировать с Россией Фото: pohnews.org

Россия не станет договариваться с новыми людьми на Минских переговорах.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Петр Олещук.

3 июня президент Владимир Зеленский вернул в Минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму. На место Ирины Геращенко в Трехсторонней контактной группе назначил бывшую уполномоченную Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую.

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"Контактная группа выполняет специфические задачи и, в первую очередь, должна контактировать с Россией. С новым человеком Кремль просто не станет говорить. Кучма вернулся, потому что ему пообещали, что он больше не будет "свадебным генералом". Реальным мотивом его выхода из переговоров были плохие отношения с экс-президентом. Лутковская также будет заниматься вопросами пленных и всем, что с ними связано, как и Ирина Геращенко", - говорит Петр Олещук.

Ирина Геращенко считает необходимым перезагрузку участников состава Минской группы.