Объяснили, когда можно не носить маску на улице в красной зоне

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 540
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 657
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 603
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 765
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
7
3
8
7
12
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Умопомрачительные пейзажи: Киев показали с самого высокого здания Украины
Умопомрачительные пейзажи: Киев показали с самого высокого здания Украины
На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше
На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше
&quot;Зимняя Страна на ВДНХ&quot; приняла этой зимой более миллиона гостей
"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей
Видео
Все видео
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления
Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 657
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 603
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1152
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
1 Просмотров: 180
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 10:32

Объяснили, когда можно не носить маску на улице в красной зоне

  Комментировать
Объяснили, когда можно не носить маску на улице в красной зоне
Вчера расширили красную зону. Фото: pixabay.com

В регионах красной зоны запретили ходить по улицам и паркам без защитной маски. Вчера назвали случаи, когда не обязательно носить респираторы или маски на территориях общего пользования.

В общественных местах красной зоны масочного режима необходимо придерживаться тогда, когда нет возможности сохранять социальную дистанцию, заявили в Минздраве.

Если в парках и на улицах красной зоны человек держит необходимую дистанцию с другими, от него не потребуют надевать маску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция объяснила, что будет делать с теми, кто не захочет носить маску на улице

22 марта Кабмин принял постановление, которым запретил ходить без масок на территориях общего пользования красных зон карантина. К таким территориям относятся: гидропарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, спортивные и детские площадки, исторические, национальные, мемориальные площади, рекреационные зоны, сады и скверы, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, пляжи и кладбища.

В Украине расширили красную зону карантинных ограничений. 23 марта в нее попала Львовская область.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объяснили, когда можно не носить маску на улице в красной зоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Силовики выгнали монахов из монастыря

Возле Аляски разлили 40 тонн нефти

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Итальянцев расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 86728
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 13761
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8568
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7578
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6156
Общество
"Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию
"Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию
 Просмотров: 27
В чья жизнь придут новые люди и вещи - астрологиня дала неожиданный прогноз
В чья жизнь придут новые люди и вещи - астрологиня дала неожиданный прогноз
 Просмотров: 63
Covid-19 сильнее всего ударит по 9 регионам - прогноз ученых
Covid-19 сильнее всего ударит по 9 регионам - прогноз ученых Просмотров: 243
"3 года лечения и будет здоров" - мать просит помощи на очередной курс реабилитации сына
"3 года лечения и будет здоров" - мать просит помощи на очередной курс реабилитации сына
 Просмотров: 54
5 участников акции протеста под ОП получили подозрение
5 участников акции протеста под ОП получили подозрение Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
3
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
Голосов: 55700
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть