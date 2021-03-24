Объяснили, когда можно не носить маску на улице в красной зоне

Вчера расширили красную зону. Фото: pixabay.com

В регионах красной зоны запретили ходить по улицам и паркам без защитной маски. Вчера назвали случаи, когда не обязательно носить респираторы или маски на территориях общего пользования.

В общественных местах красной зоны масочного режима необходимо придерживаться тогда, когда нет возможности сохранять социальную дистанцию, заявили в Минздраве.

Если в парках и на улицах красной зоны человек держит необходимую дистанцию с другими, от него не потребуют надевать маску.

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22 марта Кабмин принял постановление, которым запретил ходить без масок на территориях общего пользования красных зон карантина. К таким территориям относятся: гидропарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, спортивные и детские площадки, исторические, национальные, мемориальные площади, рекреационные зоны, сады и скверы, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, пляжи и кладбища. В Украине расширили красную зону карантинных ограничений. 23 марта в нее попала Львовская область.