В Украине обновили распределение по карантинным зонам

В желтой зоне карантина осталась только Херсонская область. Фото: pixabay.com

В Украине расширили красную зону карантинных ограничений. 23 марта в нее попала Львовская область.

Жесткие ограничения ввели уже в 9 регионах, говорится на сайте Минздрава. Когда большинство областей окажутся в красной зоне, объявят общенациональный локдаун.

Сейчас жесткий карантин по правительственному распределению действует во Львовской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской областях и в Киеве.

В оранжевой зоне оказались 15 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В желтой зоне карантина осталась только Херсонская область.

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За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 565 732 украинца. Умер 30 431 пациент. Выздоровели 1 268 886 человек.