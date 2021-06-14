Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 спровоцировал скандал в сети

Компания Microsoft и производитель компьютерных игр Bethesda Games Studio показали трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Продолжение получило название Heart of Chernobyl, из-за которого в Twitter разгорелся скандал. Большинство украинских геймеров негативно восприняли российскую транслитерацию слова Chernobyl в названии игры. По правилам украинский город Чернобыль следовало перевести, как Chornobyl.

"Транслитерировать название города с того языка, на котором говорят в стране, которой этот город принадлежит? Нет, вы что. Транслитерировать название с языка оккупантов, захватчиков и виновников трагедии? Вот это по-нашему!", - написал один из пользователей.

Из-за неправильной транслитерации и трейлера, выпущенного на русском, западные игроки решили, что игру делают российские разработчики. В сети появился хэштег ChornobylNotChernobyl.

Разработчики же пообещали добавить в S.T.A.L.K.E.R. 2 полную украинскую локализацию, речь не только о субтитрах, но и о полноценной озвучке.

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28 апреля 2022 года видеоигра выйдет на ПК и Xbox Series. Предварительные заказы уже открылись в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Обычная версия стоит $60 - 1,6 тыс. грн. Версия Deluxe, куда входят дополнительные костюмы и скины для оружия обойдется в $80 - 2,2 тыс. грн. Ultimate, в которую, кроме всего этого, входит Season Pass для мультиплеера и два DLC будет стоить $110 или 3 тыс. грн.