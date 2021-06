В сеть выложили первый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания Microsoft и производитель компьютерных игр Bethesda Games Studio показали трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Продолжение получило название "Сердце Чернобыля", говорится на сайте Xbox. 28 апреля 2022 года видеоигра выйдет на ПК и Xbox Series.

Предварительные заказы уже открылись в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Обычная версия стоит $60 - 1,6 тыс. грн. Версия Deluxe, куда входят дополнительные костюмы и скины для оружия обойдется в $80 - 2,2 тыс. грн. Ultimate, в которую, кроме всего этого, входит Season Pass для мультиплеера и два DLC будет стоить $110 или 3 тыс. грн.

Первая игра серии под названием "Тень Чернобыля" вышла в марте 2007 года.

