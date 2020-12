Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA

По 2 награды получили Among Us, Hades, Final Fantasy VII Remake и Ghost of Tsushima. Фото: pixabay.com

Постапокалиптический экшн о мире после пандемии The Last Of Us Part II назвали лучшей видеоигрой 2020 года и одной из лучших игр в истории по версии The Game Awards.

На церемонии главной видеоигровой премии The Game Awards-2020 игра получила рекордные 7 наград, в том числе за режиссуру и звук.

По 2 награды получили Among Us, Hades, Final Fantasy VII Remake и Ghost of Tsushima. Лучшей спортивной игрой стала Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Победители TGA 2020:

игра года, лучший геймдизайн, лучшее игровое повествование, лучший аудио-дизайн, лучшая экшен адвенчура, лучшая игра среди доступных для инвалидов, лучшая актерская игра персонажа - The Last Of Us Part II;

лучший арт-дизайн - Ghost of Tsushima;

лучшая RPG, а также лучший игровой саундтрек - Final Fantasy 7 Remake;

игры, поднимающие важные темы - Tell Me Why;

лучшая независимая игра и лучший экшен - Hades;

лучшая мобильная игра, лучшая сетевая игра - Among Us;

лучшая поддерживаемая игра - No Man's Sky;

лучшая поддержка сообщества - Fall Guys;

лучшая игра VR/AR - Half-Life: Alyx;

лучший файтинг - Mortal Kombat 11: Ultimate;

лучшая семейная игра - Animal Crossing: New Horizons;

лучшая стратегия/моделирование - Microsoft Flight Simulator;

лучшая спортивная/гоночная игра - Tony Hawk'S Pro Skater 1+2;

лучшая дебютная инди-игра - Phasmophobia;

лучшая киберспортивная игра - League of Legends;

самая ожидаемая игра - Elden Ring.

Редакция американского журнала Time выбрала лучшие видеоигры 2020 года. В список вошли 10 проектов. 1-е место занял Hades от студии Supergiant Games.