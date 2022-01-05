"Новороссия в моем сердце": в Украину хотели ввезти почти 100 книг с пропагандой страны-агрессора

Госкомтелерадио запретило ввоз из РФ 73 книг в 2021 году Фото: pixabay.com

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию в прошлом году запретил ввоз в Украину из России 73 книг из-за пропаганды страны-агрессора.

Совокупный тираж запрещенных книг составляет 367,5 тыс. экземпляров, пишет "Интерфакс-Украина".

Также ведомство не рекомендовало к ввозу еще 56 книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Читающая нация: украинцы начали получать "Вовину тысячу" и "положили" пару книжных сайтов

Среди нерекомендованных к ввозу книг такие:

- "Загадки малорусской истории. Вот Богдана Хмельницкого к Петру Порошенко". Автор - Александр Каревин;

- "Я - израненная земля. Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской" - Захар Прилепин;

- "Белорусский национализм против русского мира" - Владислав Мальцев;

- "Унесённые Майданом. Украинский дневник" - Константин Кеворкян;

- "Почему русским нельзя мечтать?" - Платон Беседин;

– "Новороссия в моем сердце" - Александр Барков;

– "Майданутые" - Владимир Жириновский.

В списке произведений, не рекомендованных к ввозу в Украину, 288 наименований.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли более 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.