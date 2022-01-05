"Новороссия в моем сердце": в Украину хотели ввезти почти 100 книг с пропагандой страны-агрессора

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию в прошлом году запретил ввоз в Украину из России 73 книг из-за пропаганды страны-агрессора.
Совокупный тираж запрещенных книг составляет 367,5 тыс. экземпляров, пишет "Интерфакс-Украина".
Также ведомство не рекомендовало к ввозу еще 56 книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.
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Среди нерекомендованных к ввозу книг такие:
- "Загадки малорусской истории. Вот Богдана Хмельницкого к Петру Порошенко". Автор - Александр Каревин;
- "Я - израненная земля. Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской" - Захар Прилепин;
- "Белорусский национализм против русского мира" - Владислав Мальцев;
- "Унесённые Майданом. Украинский дневник" - Константин Кеворкян;
- "Почему русским нельзя мечтать?" - Платон Беседин;
– "Новороссия в моем сердце" - Александр Барков;
– "Майданутые" - Владимир Жириновский.
В списке произведений, не рекомендованных к ввозу в Украину, 288 наименований.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
С начала российской агрессии на Донбассе погибли более 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.
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