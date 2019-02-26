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вторник, 26 февраля 2019 06:27

Новая почта начнет работать без выходных

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Новая почта начнет работать без выходных
Новая почта будет работать без выходных. Фото: ТСН

С 1 марта все отделения "Новой Почты" в областных и районных центрах, а также курьеры компании будут работать 7 дней в неделю без выходных.

Генеральный директор компании Александр Бульба рассказал: "Мы изменили график работы, потому что это удобно для клиентов. Бизнес-клиенты могут увеличить продажи за счет дополнительных дней работы, а получателям не нужно после работы ждать в очередях - можно приходить в удобное время в субботу или воскресенье и получать свои посылки быстрее", информирует официальный пресс-релиз компании.

Отделения будут работать и в воскресенье с 11:00 до 16:00, а точный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте компании.

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Ежемесячно мобильным приложением компании пользуются более 2,6 млн активных украинцев. В прошлом году количество оформленных через приложение посылок по сравнению с 2017 годом возросло до 10 млн, а сумма онлайн расчетов - в 2,5 раза.

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