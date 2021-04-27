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"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины

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&quot;Никакая сволочь не зайдет&quot;: как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Алексей Ковжун: Каналы не были такими совершенно популярными в YouTube. Фото: Сергей Старостенко

С точки зрения YouTube телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK, связанные с Виктором Медведчуком, имеют право на существование. Но им закрыли доступ к территории Украины и это вызывает уважение, говорит в интервью Gazeta.ua медийный эксперт Алексей Ковжун.

Сервис YouTube заблокировал для украинских пользователей "каналы Медведчука". Какие следует ожидать последствия их блокировки?

- Когда выбиваешь оружие из рук напавшего - это очень хорошо. Эти каналы не были СМИ, а средством адаптированной российской медийной агрессии в Украине. Сразу после блокировки, когда еще была свежа память об этих каналах, заметный процент людей был недоволен. А потом они ушли из эфира и истерическая "накачка" закончилась. И процент недовольных упал.

Они ушли из эфира, и истерическая "накачка" закончилась

В YouTube эти каналы могло смотреть молодое поколение?

Да. Но они рассчитаны на людей другой медийной грамотности. Они привыкли пользоваться телевизором, а не телефоном или компьютером. Расчет был на другую генерацию и людей с другим образованием. Каналы не были популярными в YouTube. Но надо признать: их заблокировали - это победа. Ведь это сложный юридически процесс. Как забанить на всей территории страны, а не запретить как таковые. С точки зрения YouTube они имеют право на существование. А закрыть им доступ к территории Украины - это вызывает уважение.

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Могут быть какие-то судебные иски по этому поводу?

Теперь они должны судиться с YouTube. Пусть им бог дает здоровье на это, а ветер будет попутным.

Электорат распыляется. Его подхватывает более мягкая версия "русни"

Будут падать рейтинги пророссийских сил? В частности "Оппозиционного блока - За жизнь"?

Да. Они падают уже сейчас. На самом деле рейтинги держались на унынии, ненависти и использовании очень простых негативных эмоций этими каналами. Теперь им будет трудно. Наблюдаю за процессом - их электорат распыляется. Его подхватывают более умеренные, мягкая версия "русни".

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Каким должен быть следующий шаг власти в борьбе с пятой колонной?

Власть должна осознать: есть где-то 8-9 процентов людей, которые ностальгируют по Союзу и его правонаследнице России. Нужно давать больше позитивных событий, а не новостей. Рецепт очень простой. Привести в порядок судебную реформу. Власти надо делать нормальные шаги, чтобы не делать глупых.

Заблокированные каналы будут искать другие пути к зрителям?

У художника Иеронима Босха есть картина "Искушение святого Антония". Там сидит святой и смотрит перед собой. Думает о чем-то хорошем, наверное, о боге. Рядом такие маленькие бесы и их там великое множество. Именно так делает "русня". Она будет пытаться все равно пробиться в украинское медийное поле. Пытаться формировать свою повестку. С каждым годом им становится все труднее это делать. Эта льдина с пьяными москалями остается с каждым годом все дальше и дальше.

Но мы должны быть бдительны. Война продолжается. Нужно защищать как свои границы, так и инфопространство. Населять его своими героями и смыслами. Тогда никакая сволочь сюда не зайдет. Даже в Великобритании, где лучшее в мире телевидения ВВС, Russia Today имеет какой-то рейтинг, потому что предоставляет другую версию событий. Но на жизнь Великобритании Россия не имеет такого влияния. Там инфопространство насыщенно своими героями.

YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, 112 и Newsone на территории Украины.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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