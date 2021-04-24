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суббота, 24 апреля 2021 11:48

YouTube заблокировал каналы Медведчука

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YouTube заблокировал каналы Медведчука
Каналы Медведчука были заблокированы 3 февраля. Фото: instagram.com/news112u

YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, 112 и Newsone на территории Украины. При этом сами каналы не удалены и продолжают работать.

Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram-канале.

"YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, "112" и Newsone на территории Украины. При этом сами каналы не удалены и продолжают работать. Если зайти через VPN, то они будут доступны.

Но даже в таком виде это серьезный удар по ютуб-империи Медведчука. Траффик из Украины теперь обвалится, так как не каждый будет заморачиваться с VPN. Кроме того, контент каналов Медведчука теперь не будет выдаваться в рекомендованых видео для украинских пользователей", - написал Казанский.

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2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

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