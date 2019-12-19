Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен

Валерий Пекарь: Предвыборный прием Зеленского заключался в том, что он не обещал ничего конкретного. Одни голосовали за него, надеясь на быстрые реформы. Другие - желая отсутствия каких-либо изменений. Фото: Главком

Сами украинцы являются самым большим врагом положительных изменений в государстве.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, сколько граждане, которые боятся изменений. Социология показывает, что 70-80 процентов в общем "за" реформы. Но если спрашивать конкретно по земельной, медицинской, приватизации, децентрализации и так далее, любую конкретную реформу поддерживать в среднем лишь около 15 процентов", - объясняет эксперт.

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Сейчас президент пытается продавить необходимую для Украины земельную реформу и поэтому теряет рейтинг, говорит он.

"Правительству, которое стремится к реформам, все меньше доверяет население. Предвыборный прием Зеленского заключался в том, что он не обещал ничего конкретного. Одни голосовали за него, надеясь на быстрые реформы. Другие - желая отсутствия каких-либо изменений. Теперь такая стратегия приносит свои негативные плоды", - добавляет Валерий Пекар.

Интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.