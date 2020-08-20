Незыблемый обычай: верующие РПЦ в Украину несколькотысячным крестным ходом движутся в Почаев

Верующие Русской церкви в Украине организовали в несколько тысячный крестный ход. Фото: скрин с видео Pavlovsky News

19 августа несколько тысяч верующих Русской православной церкви в Украине из разных областей устроили крестный ход к Почаевской лавре.

Шествие началось от кафедрального собора Каменца-Подольского. Часть паломников присоединилась в пригороде Каменца в селе Должок, сообщает Vdalo.info.

Видео ходу обнародовали на Facebook-странице Pavlovsky News. Ход растянулся примерно на километр. Участники идут очень близко друг к другу.

За семь дней паломники планируют пройти 210 км из Хмельницкой области в Тернопольскую. Имеют преодолевать около 30 км в день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Онуфрий устроил в Киево-Печерской лавре службу с нарушением карантина

Среди участников - взрослые с детьми, а также пожилые люди. На ночлег останавливаться под открытым небом. Для этого взяли с собой палатки и карематы.

Традиции уже более 200 лет и несмотря на карантин решили "не нарушать обычай", - рассказали изданию участники.\

Православная церковь Украины и Русская православная церковь в Украине приняли решение не проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси 28 июля.