Незыблемый обычай: верующие РПЦ в Украину несколькотысячным крестным ходом движутся в Почаев

19 августа несколько тысяч верующих Русской православной церкви в Украине из разных областей устроили крестный ход к Почаевской лавре.
Шествие началось от кафедрального собора Каменца-Подольского. Часть паломников присоединилась в пригороде Каменца в селе Должок, сообщает Vdalo.info.
Видео ходу обнародовали на Facebook-странице Pavlovsky News. Ход растянулся примерно на километр. Участники идут очень близко друг к другу.
За семь дней паломники планируют пройти 210 км из Хмельницкой области в Тернопольскую. Имеют преодолевать около 30 км в день.
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Среди участников - взрослые с детьми, а также пожилые люди. На ночлег останавливаться под открытым небом. Для этого взяли с собой палатки и карематы.
Традиции уже более 200 лет и несмотря на карантин решили "не нарушать обычай", - рассказали изданию участники.\
Православная церковь Украины и Русская православная церковь в Украине приняли решение не проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси 28 июля.
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