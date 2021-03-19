Нежные и уязвимые: показали другую сторону мужчин

Фото: nirarieli

Нир Ариели фотограф из Израиля. Она против "традиционных ролей", которые навязанные обществом. Считает, что каждый должен быть собой. С помощью собственных снимков подчеркивает нежность, красоту и женскую сторону мужской натуры.

Об этом пишет Вoredpanda.

"В этом проекте я стараюсь раскрыть ту сторону мужественности, которая, по моему, подавлялась обществом на протяжении истории. Нежность и уязвимость - прекрасные качества. Благодаря этой работе я стараюсь найти их в мужчинах, которых фотографирую, и доказать им, что проявлять эти качества не стыдно ", - говорит Ариели.

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