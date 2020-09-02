Невозможно переоценить вклад Украины над нацизмом - Зеленский

Мы все верим, что на нашей земле наконец наступит мир - Зеленский. Фото: Reuters

В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны президент Владимир Зеленский отметил большой вклад Украины в победу над нацизмом.

Президент отметил, что тысячи украинских воинов сражались с нацистами, а "харьковский танк изменил ход войны". Об этом глава государства сказал во время выступления на презентации Стратегии развития Харьковской области до 2027 году в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает сайт президента.

"Сегодня мир отмечает 75-ю годовщину официального завершения Второй мировой войны. Вы знаете, невозможно переоценить вклад, который сделала в победу над нацизмом наша страна, наш народ и, в частности, харьковчане. Тысячи украинских воинов сражались с врагом, а легендарный танк Т-34, который сломал нацистам планы и изменил ход войны, был создан в Харькове командой конструкторов во главе с выдающимся Михаил Кошкин", - сообщил Зеленский.

Он также призвал поблагодарить всех, "кто 75 лет назад защитил свою родную прекрасную землю".

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"И, конечно, мы всегда благодарны всем нашим военным, которые сегодня защищают страну на востоке", - сказал президент.

Он отметил, что сегодня продолжается уже 39-й день, как Украина не боевых потерь на фронте.

"И в день официального завершения Второй мировой войны, как и каждый другой день, мы все верим, что на нашей земле наконец наступит мир. Это непременное залог для дальнейшего построения мощной, современной, счастливой Украины. Страны счастливых людей", - рассказал Зеленский.

Лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси - Александр Лукашенко заявил, что не желает своей стране западного вектора развития, сравнив ее с Украиной. Он также утверждает, что им руководит не жажда власти, а нежелание, чтобы альтернативные силы порезали Беларусь на куски.