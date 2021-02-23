Netflix добавил новую функцию, она будет удобной в путешествиях

Чем больше будет разрешенного места, тем больше рекомендаций загрузит Netflix. Фото: pixabay

Сервис Netflix добавляет новую функцию Downloads For You - "Загрузка для вас".

Такая опция будет автоматически сохранять пользователям на их устройства рекомендованые шоу и фильмы, сообщили в Netflix.

В то же время такая новинка будет доступна только с согласия пользователя.

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По словам создателей функции, она понадобится людям, которые много путешествуют и находятся в условиях ограниченного трафика. Netflix сможет загрузить на устройство пользователя контент, подобранный на основе его предпочтений, объемом до 5 ГБ, что станет удобным в использовании.

Человек сам контролирует, сколько контента загрузило устройство. Следует сделать 2 шага: перейти в раздел "Загрузки" на мобильном устройстве и активировать опцию; выбрать объем, который нужно загрузить на устройство - 1 ГБ, 3 ГБ или 5 ГБ - и нажать кнопку "Включить".

Чем больше будет разрешенного места, тем больше рекомендаций загрузит Netflix. Функция доступна только для Android, но компания работает над внедрением сервиса на iOS.

Стриминговий сервис Netflix купил права на адаптацию романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Съемки начнут в марте 2021-го. Может стать одним из самых дорогих проектов, которые снимали в Германии.