Нетаньяху прокомментировал выходку жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его жена уважает Украину. Фото: ukr.media

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение, в котором прокомментировал инцидент с его женой Сарой.

В частности Нетаньяху заявил, что его жена уважает Украину и именно поэтому она прибыла в Киев в желто-голубой одежде. Видеообращение с заголовком "Слышали о хлебе?" премьер-министр опубликовал в Facebook.

"Я нахожусь в Украине с историческим визитом, однако вряд ли моя поездка получила бы столь широкое освещение в СМИ, если бы не инцидент с хлебом-солью. Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы высказать свое уважение к этой стране", - заявил он.

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Нетаньяху подчеркнул, что во время визита было решено немало важных вопросов.

"Если вы хотите знать о сути визита, могу рассказать вам, что мы с Украинской заключили соглашение о свободной торговле, достигли договоренности об открытии представительства Украины в Иерусалиме и решили немало важных вопросов", - добавил премьер.

Супругов Нетаньяху в Киеве приветствовали девушки в традиционном украинском костюме и с хлебом-солью. Глава израильского правительства, уже знаком с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене, но она бросила его на пол. Также жена Нетаньяху устроила скандал в самолете перед прибытием в Киев.