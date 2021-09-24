Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять

Фото: rbc.ua

В Национальном медицинском университете им. Александра Богомольца студентов не допустят на занятия, если те не сделают Covid-прививки или будут без негативного ПЦР-теста. Также их будут выселять из общежития.

Соответствующий приказ выдали 23 сентября. Фото документа без печати и подписи ректора появилось в сети.

Студенты шокированы, потому что времени им дали по 27 сентября, пишет "РБК-Украина".

Их предупредили, если будет 25% пропусков лекций - отчислят. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют те же сертификаты о вакцинации.

"У нас дурдом. Вчера прислали приказ. Но он без подписи и печати. ​​По сути это бумажка. Нас запугали и сказали, что в понедельник у нас должны быть паспорта вакцинации или нужно делать каждые три дня ПЦР-тест. Или не ходите на пары. А если не ходите, вас отчисляют через три недели. То же самое со студентами, живущими в общежитии", - рассказала студентка изданию.

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Девушка отметила, что речь идет не об одной дозе препарата, а о полной вакцинации в две дозы. Как это сделать до понедельника, не знает.

"Делать ПЦР-тест каждые три дня - это же нереальные деньги. А у кого-то могут быть противопоказания. Это незаконно и мы вчера подняли бунт", - добавила студентка.

По ее словам, 24 сентября в университете будет совещание с юристами по поводу законности таких мер.

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для чиновников и работников образования. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.