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пятница, 10 мая 2019 18:28

Неожиданный поворот: Филарет пригласил Епифания на богослужение

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Бывший глава Киевского патриархата Филарет отправил приглашение предстоятелю Украинской церкви Епифанию на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарие 14 мая. Ранее на это мероприятие позвали всех епископов, кроме последнего.

Таким образом он отреагировал на "недовольство, о котором узнал из СМИ", передает LB.ua.

"До меня дошла информация из средств массовой информации, вы выразили недовольство тем, что я не пригласил вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что вы, после избрания вас предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не провели Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом? Кроме того, как мне известно, вы пытаетесь послужить литургию в г. Днепре или в г. Мариуполе и там собрать архиереев нашей церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария, - говорится в письме.

Автор: lb.ua
  Встреча, инициированная Филаретом, имеет целью восстановление Киевского патриархата
Встреча, инициированная Филаретом, имеет целью восстановление Киевского патриархата

Патриарх Филарет написал, что с радостью приглашает митрополита Епифания, поскольку своим недовольством последний показал, что желает принять участие в праздновании. Однако, по канонам ПЦУ, настоятель не может быть "просто приглашенным" на богослужение, поскольку как первое лицо обязан непосредственно совершать литургию - самостоятельно или совместно с другими архиереями.

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Встреча, инициированная Филаретом, имеет целью восстановление Киевского патриархата. Письмо митрополита Епифанию пришло также на бланке УПЦ КП, которой официально не существует.

Киевский патриархат все еще существует. Так считает бывший его глава Филарет. Он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления КП, который бы хотел сам возглавить.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт есть. С Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом", с момента образования Поместной церкви они ни разу не отправляли службу вместе, передает ТСН.

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Дата
10
мая

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