"Надо вместе строить Украину" - Епифаний не обижается на шутки Зеленского

Украинское государство и церковь неразрывно связаны между собой, говорит Епифаний.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний не обижается на новоизбранного президента Владимира Зеленского за шутки о томосе.

"У нас возникают другие вызовы и проблемы, которые надо решать. Как православные, мы должны не обращать внимание на прежние обиды. Это не важно. Важно строить вместе Украину. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад", - сказал глава украинской церкви о шутке "95 квартала" в интервью LB.ua. Тогда "кварталовцы" назвали томос "термосом".

Также Епифаний рассказал о встрече с Зеленским.

"До этого у меня не было с ним никакого общения - только через экран телевизора. А когда встретился лично, пообщался, сложилось положительное впечатление", - сказал митрополит Киевский и всей Украины.

"Мы есть независимой церковью, а не государственной, как нас некоторые клеймили. Церковью украинского народа.

Конечно, государство должно способствовать развитию ПЦУ, потому что она является духовной основой, фундаментом. Мы неразрывно связаны. Если не будет независимой поместной Православной церкви Украины, может случиться так, что не будет украинского государства. И наоборот - не будет государства, не будет независимой церкви", - заявил Епифаний.

"Думаю, что конфессиональные предпочтения президента не влияют непосредственно на развитие или на внутренние дела украинской церкви. Не стремимся к какой-либо особой поддержке, стремимся просто к элементарным добрым и дружеским отношениям", - сказал предстоятель ПЦУ.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко. Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.