Не Pfizer'ом единым: чем прививают рабочие коллективы

Минздрав будет пытаться выровнять непропорциональное распределение за счет большего количества вакцины Pfizer. Фото: pixabay.com

В Украине началась Covid-вакцинация компаний и организованных рабочих коллективов. Их прививают препаратами, которые есть в наличии в центрах вакцинации.

Это может быть как Pfizer, так и Coronavac, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает ТСН. Во время иммунизации предпочтение тому или иному препарату не отдают.

"Рабочие коллективы будут прививать той вакциной, которая окажется в наличии у выезжающей бригады. Если вакцина Pfizer будет в достаточном количестве, они будут брать ее, если Sinovac - то ее", - сказал он.

Минздрав попытается выровнять это относительно непропорциональное распределение за счет большего количества вакцины Pfizer, которая будет поступать в страну.

"Если раньше мы получали препарат в довольно ограниченном количестве, то в июле - это почти миллион доз. Организованные коллективы, которые подали соответствующее обращение, будут вакцинированы", - добавил Кузин.

Вакцину Coronavac распределяют среди отдаленных населенных пунктов, поскольку у нее более простые условия хранения и логистики. По состоянию на сегодня зарегистрировали уже более 35 тыс. заявок на вакцинацию коллективов.

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За последние сутки в Украине обнаружили 541 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 26 детей и 11 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 238 364 человека. Умерли 52 504 пациента, из них 20 – за последние сутки. Выздоровели 2 172 687 человек, за последние сутки – 1086.