Covid-19 продолжает убивать украинцев: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 541 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 26 детей и 11 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 238 364 человека. Умерли 52 504 пациента, из них 20 – за последние сутки. Выздоровели 2 172 687 человек, за последние сутки – 1086, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 40 517 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 151, ИФА – 8271. Также сделали 12 095 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,9 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 197 случаев;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 24 случая;
Донецкая область - 22 случая;
Житомирская область - 12 случаев;
Закарпатская область - 6 случаев;
Запорожская область - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 случаев;
Киевская область - 37 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 25 случаев;
Львовская область - 19 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 52 случая;
Полтавская область - 13 случаев;
Ровенская область - 4 случая;
Сумская область - 17 случаев;
Тернопольская область - 8 случаев;
Харьковская область - 10 случаев;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Черкасская область - 16 случаев;
Черновицкая область - 6 случаев;
Черниговская область - 8 случаев.
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После введения третьей дозы Covid-вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител. В Турции медикам и гражданам старше 50 лет с 1 июля разрешили вводить третью дозу вакцины.
В июле Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Из них препарата Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech Ltd - более 5,3 млн доз. CoronaVac, зарегистрированная Минздравом Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность.
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