Covid-19 продолжает убивать украинцев: свежая статистика

Всего в Украине провели более 10,9 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 541 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 26 детей и 11 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 238 364 человека. Умерли 52 504 пациента, из них 20 – за последние сутки. Выздоровели 2 172 687 человек, за последние сутки – 1086, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 40 517 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 151, ИФА – 8271. Также сделали 12 095 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,9 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 197 случаев;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 24 случая;

Донецкая область - 22 случая;

Житомирская область - 12 случаев;

Закарпатская область - 6 случаев;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 случаев;

Киевская область - 37 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 25 случаев;

Львовская область - 19 случаев;

Николаевская область - 9 случаев;

Одесская область - 52 случая;

Полтавская область - 13 случаев;

Ровенская область - 4 случая;

Сумская область - 17 случаев;

Тернопольская область - 8 случаев;

Харьковская область - 10 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Черкасская область - 16 случаев;

Черновицкая область - 6 случаев;

Черниговская область - 8 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МЗ зарегистрировало американскую вакцину Janssen

После введения третьей дозы Covid-вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител. В Турции медикам и гражданам старше 50 лет с 1 июля разрешили вводить третью дозу вакцины. В июле Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Из них препарата Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech Ltd - более 5,3 млн доз. CoronaVac, зарегистрированная Минздравом Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность.