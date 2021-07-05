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понедельник, 05 июля 2021 15:17

Исследовали влияние третьей дозы Sinovac на организм. Результаты впечатляют

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Исследовали влияние третьей дозы Sinovac на организм. Результаты впечатляют
В Турции медикам и гражданам старше 50 лет с 1 июля разрешили вводить третью дозу вакцины. Фото: pixabay.com

После введения третьей дозы Covid-вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител.

Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в Twitter.

"Результаты второго этапа исследования эффекта введения третьей дозы Sinovac достаточно высоки. Через 10 дней после вакцинации наблюдается значительное увеличение антител", - говорится в сообщении.

В Турции медикам и гражданам старше 50 лет с 1 июля разрешили вводить третью дозу вакцины.

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В июле Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Из них препарата Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech Ltd - более 5,3 млн доз. CoronaVac, зарегистрированная Минздравом Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность. Вакцина широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

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