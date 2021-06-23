Украина получит еще 7,7 млн доз Covid-вакцины

Всего в июле планируется к поставкам на уровне страны почти 7,7 млн доз вакцин. Фото: pixabay.com

В июле Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Из них препарата Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech Ltd - более 5,3 млн доз.

Об этом сегодня заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства. И планируется, что Crown Agents закупит еще 5,325 миллиона доз вакцины", - сказал он.

CoronaVac, зарегистрированная Минздравом Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность. Вакцина широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer

В Украине с начала кампании по вакцинации привили 1 755 139 граждан. Из них получили первую дозу – 1 755 137 людей, завершили вакцинацию – 394 107 человек. За последние сутки в Украине обнаружили 835 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 977 украинцев. Умерли 52 123 пациента, из них 70 – за последние сутки. Выздоровели 2 155 261 человек, за последние сутки – 2292.