"Называю ее Шмарклей" - Иван Андрусяк рассказал о своих котах

Иван Андрусяк держит дома 4 котов: Сковороду, Йоду, Симону и Шихзаде Баязида. Фото: Тарас Подолян

Детский писатель Иван Андрусяк держит дома 4 котов. Все прибились к нему сами.

Об этом он рассказал корреспонденту Gazeta.ua во время интервью.

"Держим 4 котов. Иметь их такое количество не планировали, они сами к нам прибились", - сказал он.

Первым Иван Андрусяк приютил коту Сковороду.

"Назвали его так, потому что на одном месте не сидит: то приходит, то уходит куда-то. Он - психованный. Если что-то не нравится, то может и цапнуть. Через некоторое время дочь Стефа подобрала на улице маленького котенка. Он был худым и длинноногим. Имел длинный хвост, ноги и огромные глаза. Дочь кормила его из пипетки. Назвали его Йода.

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Когда подрос, поняли, что это - девочка. Впоследствии Йода родила котят. Мальчиков разобрали, а девочки остались. Дочь Лиза, студентка философского факультета Киево-Могилянской академии, сказала: "Это гендерная несправедливость. Если кошку никто не возьмет, оставлю ее себе. Назву Симоной в честь Симоны де Бовуар. Я посмеялся, но так и получилось. Симона живет в нас. По-домашнему называю ее Шмарклей", - рассказал он.

"Еще у нас живет кот Шихзаде Баязида. Он большой и пушистый. Тоже сам к нам пришел", - добавил Иван Андрусяк.

Почти 100 волонтеров организовали "Скорую помощь" для беспризорных кошек и собак. Животных бесплатно стерилизуют, кормят. Помогают приютам.