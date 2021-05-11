Назвали регионы, где за сутки не сделали ни одной Covid-прививки

В Украине темпы вакцинации резко упали. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине 2194 человека вакцинировались от Covid-19. Ни одной прививки не сделали в Луганской, Винницкой и Херсонской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что всего с начала кампании прививки сделали 865 590 человек. Среди них двумя дозами - 695.

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"Из них два человека получили одну дозу за рубежом. По состоянию на 10 мая в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 531 754 человека", - добавил Степанов.

Всего за сутки ситуация с вакцинацией в регионах следующая:

Киев – 0 прививок;

Винницкая область – 0 прививок;

Волынская область – 52 прививки;

Днепропетровская область – 452 прививки;

Донецкая область – 10 прививок;

Житомирская область – 54 прививки;

Закарпатская – 93 прививки;

Запорожская область – 24 прививки;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 156 прививок;

Луганская область – 0 прививок;

Львовская область – 592 прививки;

Николаевская область – 107 прививок;

Одесская область – 90 прививок;

Полтавская область – 74 прививки;

Ровенская область – 40 прививок;

Сумская область – 66 прививок;

Тернопольская область – 80 прививок;

Харьковская область – 103 прививки;

Херсонская область – 0 прививок;

Хмельницкая область – 20 прививок;

Черкасская область – 11 прививок;

Черновицкая область – 30 прививок;

Черниговская область – 70 прививок.

За последние сутки в Украине обнаружили 2208 новых больных коронавирусом. Из них детей - 89, медработников - 34. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 124 535 украинцев. Умерли 46 631 пациент, из них 119 - за последние сутки. Выздоровели 1 777 370 пациентов, за последние сутки - 8617.