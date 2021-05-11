Назвали регионы, где за сутки не сделали ни одной Covid-прививки

За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине 2194 человека вакцинировались от Covid-19. Ни одной прививки не сделали в Луганской, Винницкой и Херсонской областях, а также в Киеве.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Отмечается, что всего с начала кампании прививки сделали 865 590 человек. Среди них двумя дозами - 695.
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"Из них два человека получили одну дозу за рубежом. По состоянию на 10 мая в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 531 754 человека", - добавил Степанов.
Всего за сутки ситуация с вакцинацией в регионах следующая:
Киев – 0 прививок;
Винницкая область – 0 прививок;
Волынская область – 52 прививки;
Днепропетровская область – 452 прививки;
Донецкая область – 10 прививок;
Житомирская область – 54 прививки;
Закарпатская – 93 прививки;
Запорожская область – 24 прививки;
Ивано-Франковская область – 20 прививок;
Киевская область – 50 прививок;
Кировоградская область – 156 прививок;
Луганская область – 0 прививок;
Львовская область – 592 прививки;
Николаевская область – 107 прививок;
Одесская область – 90 прививок;
Полтавская область – 74 прививки;
Ровенская область – 40 прививок;
Сумская область – 66 прививок;
Тернопольская область – 80 прививок;
Харьковская область – 103 прививки;
Херсонская область – 0 прививок;
Хмельницкая область – 20 прививок;
Черкасская область – 11 прививок;
Черновицкая область – 30 прививок;
Черниговская область – 70 прививок.
За последние сутки в Украине обнаружили 2208 новых больных коронавирусом. Из них детей - 89, медработников - 34. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 124 535 украинцев. Умерли 46 631 пациент, из них 119 - за последние сутки. Выздоровели 1 777 370 пациентов, за последние сутки - 8617.
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