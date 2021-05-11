За выходные ситуация с Covid-19 изменилась кардинально: свежая статистика

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 2208 новых больных коронавирусом. Из них детей - 89, медработников - 34.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях. Такие данные по состоянию на утро 11 мая сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 124 535 украинцев. Умерли 46 631 пациент, из них 119 - за последние сутки. Выздоровели 1 777 370 пациентов, за последние сутки - 8617.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 98 случаев / 0 прививок;

Винницкая область - 39 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 105 случаев / 52 прививки;

Днепропетровская область - 191 случай / 452 прививки;

Донецкая область - 325 случаев / 10 прививок;

Житомирская область - 16 случаев / 54 прививки;

Закарпатская - 43 случая / 93 прививки;

Запорожская область - 169 случаев / 24 прививки;

Ивано-Франковская область - 31 случай / 20 прививок;

Киевская область - 76 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область - 67 случаев / 156 прививок;

Луганская область - 15 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 50 случаев / 592 прививки;

Николаевская область - 132 случая / 107 прививок;

Одесская область - 86 случаев / 90 прививок;

Полтавская область - 97 случаев / 74 прививки;

Ровенская область - 76 случаев / 40 прививок;

Сумская область - 51 случай / 66 прививок;

Тернопольская область - 62 случая / 80 прививок;

Харьковская область - 213 случаев / 103 прививки;

Херсонская область - 38 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 0 случаев / 20 прививок;

Черкасская область - 128 случаев / 11 прививок;

Черновицкая область - 63 случая / 30 прививок;

Черниговская область - 37 случаев / 70 прививок.

Ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности. В оранжевую зону попало восемь областей - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская, передает Министерство здравоохранения. В желтую - Киев и еще 16 областей.