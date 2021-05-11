За выходные ситуация с Covid-19 изменилась кардинально: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 2208 новых больных коронавирусом. Из них детей - 89, медработников - 34.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях. Такие данные по состоянию на утро 11 мая сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 124 535 украинцев. Умерли 46 631 пациент, из них 119 - за последние сутки. Выздоровели 1 777 370 пациентов, за последние сутки - 8617.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 98 случаев / 0 прививок;
Винницкая область - 39 случаев / 0 прививок;
Волынская область - 105 случаев / 52 прививки;
Днепропетровская область - 191 случай / 452 прививки;
Донецкая область - 325 случаев / 10 прививок;
Житомирская область - 16 случаев / 54 прививки;
Закарпатская - 43 случая / 93 прививки;
Запорожская область - 169 случаев / 24 прививки;
Ивано-Франковская область - 31 случай / 20 прививок;
Киевская область - 76 случаев / 50 прививок;
Кировоградская область - 67 случаев / 156 прививок;
Луганская область - 15 случаев / 0 прививок;
Львовская область - 50 случаев / 592 прививки;
Николаевская область - 132 случая / 107 прививок;
Одесская область - 86 случаев / 90 прививок;
Полтавская область - 97 случаев / 74 прививки;
Ровенская область - 76 случаев / 40 прививок;
Сумская область - 51 случай / 66 прививок;
Тернопольская область - 62 случая / 80 прививок;
Харьковская область - 213 случаев / 103 прививки;
Херсонская область - 38 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 0 случаев / 20 прививок;
Черкасская область - 128 случаев / 11 прививок;
Черновицкая область - 63 случая / 30 прививок;
Черниговская область - 37 случаев / 70 прививок.
Ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности. В оранжевую зону попало восемь областей - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская, передает Министерство здравоохранения. В желтую - Киев и еще 16 областей.
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