Пенсионеров зовут на вакцинацию оригинальным способом

В городе Бровары Киевской области необычным способом приглашают на вакцинацию от коронавируса. Лиц старше 65 лет призывают сделать прививки с помощью объявлений на подъездах домов.

Объявления обнаружили на нескольких жилых многоэтажках 6 мая, пишет Obozrevatel.

"Уважаемые граждане, которым исполнилось 65 лет и более. Если вы хотите сделать прививки от Covid-19, то обращайтесь в регистратуру амбулатории №2", - говорится в тексте объявлений.

Автор: Obozrevatel Людей зовут прививаться оригинальным способом

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 494 человека, всего привились - 783 812. 33% украинцев из тех, кто не верит в вакцинацию, недовольны имеющимися препаратами. Всего в вакцинацию не верят 20% населения.