Назвали области, где обнаружили больше всего Covid-больных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1045 новых больных коронавирусом. Из них детей – 46, медработников – 23.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 226 037 украинцев. Умерли 51 847 пациентов, из них 78 – за последние сутки. Выздоровели 2 140 978 человек, за последние сутки – 4802, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 256 случаев;

Винницкая область - 18 случаев;

Волынская область - 28 случаев;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 47 случаев;

Житомирская область - 12 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 52 случая;

Ивано-Франковская область - 10 случаев;

Киевская область - 75 случаев;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 14 случая;

Николаевская область - 46 случаев;

Одесская область - 36 случаев;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 27 случаев;

Сумская область - 31 случай;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 64 случая;

Херсонская область - 53 случая;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 42 случая;

Черновицкая область - 22 случая;

Черниговская область - 11 случаев.

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Впервые обнаруженный в Индии тип Covid-мутации Delta зафиксировали уже в 74 странах. Эксперты опасаются, что новый штамм коронавируса может стать доминирующим в мире. Вспышки Delta подтвердили уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона.