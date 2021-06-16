Назвали области, где обнаружили больше всего Covid-больных

За последние сутки в Украине выявили 1045 новых больных коронавирусом. Из них детей – 46, медработников – 23.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 226 037 украинцев. Умерли 51 847 пациентов, из них 78 – за последние сутки. Выздоровели 2 140 978 человек, за последние сутки – 4802, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 256 случаев;
Винницкая область - 18 случаев;
Волынская область - 28 случаев;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 47 случаев;
Житомирская область - 12 случаев;
Закарпатская область - 22 случая;
Запорожская область - 52 случая;
Ивано-Франковская область - 10 случаев;
Киевская область - 75 случаев;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 23 случая;
Львовская область - 14 случая;
Николаевская область - 46 случаев;
Одесская область - 36 случаев;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 27 случаев;
Сумская область - 31 случай;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 64 случая;
Херсонская область - 53 случая;
Хмельницкая область - 50 случаев;
Черкасская область - 42 случая;
Черновицкая область - 22 случая;
Черниговская область - 11 случаев.
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Впервые обнаруженный в Индии тип Covid-мутации Delta зафиксировали уже в 74 странах. Эксперты опасаются, что новый штамм коронавируса может стать доминирующим в мире. Вспышки Delta подтвердили уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона.
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