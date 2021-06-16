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среда, 16 июня 2021 06:30

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

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Елена Зеленская заразилась коронавирусом
Елена Зеленская подхватила коронавирус. Фото: instagram.com

16 июня 2020 года заболела коронавирусом Елена Зеленская. Первая леди переболела с семилетним сыном Кириллом.

Известие о болезни стала неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшем кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест в неделю.

"Я имела три неприятные дни, когда чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель. Тогда и узнала, что Кирилл также положительный результат теста. К счастью, он легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее ", - указала Зеленская.

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Болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца. Президент Владимир Зеленский заразился 9 ноября 2020. С тех пор был 2 недели в изоляции под наблюдением врачей.

Супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская считает, что летние каникулы в школе является хорошей возможностью посмотреть культуру питания дома.

Обновлено школьное питание вводится с 1 сентября, отметила первая леди в заметке на Facebook.

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Дата
16
июня

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

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