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вторник, 01 июня 2021 09:45

Назвали дату саммита Украина-ЕС

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Назвали дату саммита Украина-ЕС
Саммит Украина-ЕС проведут 12 октября 2021. Фото: pravda.com.ua

В последний день мая стала известна дата проведения саммита Украина-ЕС в 2021 году.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева сообщила в Telegram.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - написала депутат.

Месяц назад заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что вместо августа 23-й саммит Украина-ЕС могут провести осенью.

В этом году на саммите планируют обсудить евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

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Предыдущий саммит Украина - Европейский Союз состоялся 6 октября 2020 в Брюсселе. Результатом стало подписание соглашения на общую сумму € 390 млн.

Украина и Европейский союз проводят саммиты на основании статьи 5-й Соглашения об ассоциации. Заседание саммитов проводятся с участием президента Украины, президента Европейского совета и президента Европейской комиссии. Саммит проводят каждый год поочередно в Украине и Брюсселе.

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