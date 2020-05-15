Назвали дату, когда объявят решение Кабмина об открытии детсадов

Надо позаботиться о безопасности детей в детсадах, в частности, в группах, которые могут быть переполненными. Фото: pixabay

20 мая ожидают решения правительства о дате открытия дошкольных учебных заведений.

Кабмин будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране, об этом сообщила и. о. министра образования Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

"Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый коронавирусний протокол, чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей", - заявила она.

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По ее словам, надо позаботиться о безопасности детей в детсадах, в частности, в группах, которые могут быть переполненными.

"Мы готовим сейчас методические рекомендации, как обезопасить среду, в которую возвращаются наши дети. Будут прописаны те рекомендации, которые нужно будет учесть при открытии учреждений дошкольного образования. Бесспорно, в заведениях должны быть и антисептики, средства, которые позволят открыть наши заведения дошкольного образования. Безопасность прежде всего - как для воспитателей, так и для детей. Мы не сможем увеличить площади учебных заведений, но мы сможем упорядочить процессы в учреждениях дошкольного образования, чтобы было безопасно и воспитателям, и детям", - отметила она.

По словам Мандзий, Минобразования проводит переговоры с органами местного самоуправления по обеспечению учреждений дошкольного образования необходимыми средствами защиты. Новые правила работы дошкольных учебных заведений в Украине будут наработаны на следующей неделе, возможно, уже в понедельник, 18 мая.

"Решение правительства по датам, по этапности открытия будет уже в среду, 20 мая, точно", - подчеркнула Мандзий.

Она добавила, что при подготовке методических рекомендаций относительно требований к безопасности в детсадах учтен опыт стран ЕС.

"Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административно-территориальной единице - это самое важное. Позволяет ли ситуация в городе, в районе, в селе, в городе открыть учреждения дошкольного образования. Так их необходимо подготовить к возвращению детей, но ситуация различна в Украине. Общее рамочное решение правительства будет в среду, 20 мая, о возможной дате открытия детсадов, но необходим подготовительный этап до обеспечения безопасности учреждений", - добавила Мандзий.

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях начнут работать детсады в Украине. По его словам, ситуация с эпидемией должна улучшиться. Также в Минздраве наблюдают за тем, как сезонность повлияет на ход эпидемии.