Когда в Украине начнут работать детские сады

Ситуация с эпидемией должна улучшиться, чтобы открылись дошкольные детские учреждения. Фото: 1news.com.ua

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях начнут работать детсады в Украине.

По его словам, ситуация с эпидемией должна улучшиться. Также в Минздрав наблюдают за тем, как сезонность повлияет на ход эпидемии, пишет РБК-Украина.

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"Если число случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях и маска станет с нами другом до конца этого года", - говорит Ляшко.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 15 232 человека. Из них 1 056 детей, а также 2 964 медработника.