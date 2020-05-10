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Ученые убили надежду на исчезновение коронавируса летом

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Ученые убили надежду на исчезновение коронавируса летом
Коронавирус - респираторное заболевание, очень похожее на грипп. Поэтому ученые предполагали, что с приходом теплой погоды пандемия Covid-19 пойдет на спад. Фото: Reuters

Теплая погода не уничтожает коронавирус и не препятствует его распространению.

К такому выводу пришли американские и канадские исследователи, передает Daily Mail.

Результаты отдельных исследований свидетельствуют, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25° снижается с каждым градусом лишь на 1,5%. Это разрушает теорию, что летом коронавирусная инфекция исчезнет.

Ученые Университета Торонто проанализировали более 375 тыс. подтвержденных случаев Covid-19 в США и Канаде в марте. Сравнивали влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни. Результаты не показали связи между температурой и распространением инфекции.

"Лето не заставит [вирус] исчезнуть. Важно, чтобы люди это знали", - сказала профессор Дионн Гесинк.

Сейчас единственное, что может остановить эпидемию, - это мероприятия в сфере здравоохранения, отметила ученый.

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К аналогичному выводу пришли и американские исследователи. Команда Школы управления менеджмента MIT Sloan проанализировала данные о передаче вируса и температурные показатели более чем в 3700 локациях в декабре-апреле.

"Даже несмотря на то, что высокие температуры и влажность могут умеренно снизить скорость передачи коронавируса, пандемия, скорее всего, не уменьшится лишь из-за летней погоды... В лучшем случае, погода играет лишь второстепенную роль в борьбе с пандемией", - сказал доцент Хажир Рахмандад.

По состоянию на 10 мая в мире зафиксировали 4 025 175 случаев заражения коронавирусом. Погибли 279 329 человек.

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Дата
10
мая

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