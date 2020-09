Назначили руководителя Независимого медийного совета

Независимый медийный совет возглавила Антонина Черевко. Фото: detector.media

Независимый медийный совет возглавила эксперт в области международного развития Антонина Черевко.

"Новым председателем Независимого медийной совета стала Антонина Черевко, юрист, експерт в сфере международного развития. Черевко является выпускницей Киево-Могилянской Академии и Оксфордского университета. Работала с такими международными организациями как IREX, Совет Европы, ОБСЕ и Международная поддержка медиа", - сообщил Независимый медийный совет в Фейсбуке.

Новый руководитель имеет более 15 лет опыта работы в таких сферах как: верховенство права, права человека, развитие медиа и реформа медиа законодательства. С декабря 2019 она член Комитета экспертов Совета Европы по вопросам противодействия языка ненависти (Committee of Experts on Combating Hate Speech (ADI / MSI-DIS) of the Council of Europe).

Ранее Независимый медийный совет возглавлял юрист, эксперт по вопросам конституционного права, медийного права, автор и соавтор законопроектов в сфере телерадиовещания, рекламы, свободы слова Тарас Шевченко. 12 августа он был назначен на должность заместителя министра культуры и информационной политики.