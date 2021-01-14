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четверг, 14 января 2021 21:14

Нас может остаться 30 миллионов.

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До 2050 года нас может остаться 30 миллионов. Много лет у нас средняя ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в мире. Наши люди живут не меньше, чем в Африке. Но к среднему показателю по земном шаре не дотягиваем, - говорит в интервью журналу "Країніа Элла Либанова, доктор экономических наук, академик, директор Института демографии и социальных исследований.

- Есть некоторое снижение смертности. Но как его считают? Базовый показатель - повозрастные коэффициенты смертности. То есть количество умерших делят на количество живых. Статистика показывает правильно. Но что ставят в знаменатель этой дроби? Госстат считает, что украинцев 38 миллионов, а на самом деле их может быть 35. Поэтому снижение смертности, вероятно, связано с тем, что преувеличиваем количество населения в стране. До 2050 года нас может остаться 30 миллионов.

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Чего нам не хватает для рывка в качестве жизни?

- Единства. Каждый по-своему видит будущее и хочет, чтобы все было просто и сразу. А так не бывает. Многие поколения жили в условиях декларируемого патернализма в СССР. Теперь они ностальгически вспоминают те годы. Не потому, что было лучше, а потому, что тогда были молоды и здоровы. За 30 лет ни одна власть в Украине не сформировала европейских ценностей и ответственности за свое будущее.

За 30 лет ни одна власть в Украине не сформировала европейских ценностей

и ответственности за свое будущее

Есть такое понятие "полово-возрастная пирамида". На ней отчетливо видно, как и когда людей становилось меньше. Гражданская война, Голодомор, Вторая мировая, кризис 1990-хо - были большие провалы в рождаемости. Это до сих пор это аукается. Все демографические успехи мы имели до 1960-го. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине тогда составляла 71 год. Чехия, Франция, страны Балтии, Германия были позади нас. В Швеции, например, этот показатель достигал 63 лет. И в 2013 году там он вырос до 82. А у нас так и остался - 71, откатились на последние места в Европе. К середине ХХ века смертность пытались снизить коллективными усилиями - вакцинацией, лекарствами от инфекционных болезней, антибиотиками. К 1960-хо эти возможности исчерпали. Надо было привлекать индивидуальные усилия. Запад и пошел по этому пути. Но в СССР общественное было важнее личного - не стали формировать стандарты здорового образа жизни. А смертность наполовину зависит от образа жизни, по 20 процентов - от генетики и экологии и лишь на 10 процентов - от развития медицины.

Полную версию интервью с Эллой Либановой читайте в журнале "Країна" за 24 декабря 2020.

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