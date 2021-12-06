Народные приметы 6 декабря. Как наладить отношения в семье

Сегодня нужно изготавливать обереги для воинов. Фото: pixabay.com

Православная церковь 6 декабря отмечает день святого Амфилохия Иконийского. Современники называли его епископом без изъянов, ангелом и вестником правды.

Предки сегодня чествовали тех, кто ушел на войну. С военными связывали и гадания в этот день. Выпекали три булки, в одну из которых вкладывали крест. Одну булочку клали на пороге, вторую - у икон, а третью - на скамейку. Если на пороге оказывалась булка с крестом, то воин скоро вернется домой. Если у икон, он умрет на войне.

Для сыновей, собиравшихся в армию, 6 декабря матери делали обереги. Кусок ткани зашивали в вещи юношей, которую они должны были перешить на форму. С оберегом расставаться никогда нельзя.

"Тебя родила, ласкала и лелеяла, ночей недосыпала, жизнь проживала. Я с тобой буду всегда, не случится с моим сынишкой никакая беда. Руками отведу, словами заговорю, от штыка и пули защищу", - заговаривали клочок матери.

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Этот день проводили весело, но пышных гуляний не устраивали, ведь сейчас время Рождественского поста. Ели пироги, которые вместе готовили.

"Я много не прошу, только про порядок в семье молю. Чтобы чистыми были наши отношения, не наносили друг другу обиды. Аминь", - молились женщины 6 декабря, чтобы наладить отношения с мужем.

Народные приметы:

- Ясный месяц - зимой будет метель.

- Низко плывут облака на небе - скоро будет похолодание.

- Вокруг луны розовые и тусклые кольца - скоро будут трескучие морозы.

- Сбежались облака в одну кучу - ждите непогоды.

День Ангела сегодня отмечают Николай и Юрий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.